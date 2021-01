Trotz Corona: Mehr Wolfenbütteler geben sich das Ja-Wort

eilweise durften nicht mehr Gäste an Trauungen im Wolfenbütteler Standesamt teilnehmen, als in diesen besonderen Wagen hineinpassen.

Im vergangenen Jahr haben sich mehr Paare das Ja-Wort im Standesamt von Wolfenbüttel gegeben als im Jahr 2019. Das teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zudem sind mehr Geburten beurkundet worden. Im Jahr 2020 haben sich 435 Paare im Standesamt Wolfenbüttel geheiratet. Das sind sieben Eheschließungen mehr als noch 2019 – und das trotz Corona-Einschränkungen. Zu Beginn der Pandemie, im Frühjahr 2020, konnten vereinbarte Hochzeiten noch stattfinden, allerdings nur im kleinen Kreis. Es bestand jedoch die Möglichkeit, die Zeremonie zu verschieben.

Sechs gleichgeschlechtliche Ehen 2020

Wie viele Paare sich während des ersten und zweiten Lockdowns das Ja-Wort gegeben haben, ist unklar. In den vergangenen drei Jahren waren die beliebtesten Heiratsmonate der Juli, August und September. Unter den 435 geschlossenen Ehen meldet das Wolfenbütteler Standesamt auch sechs gleichgeschlechtliche Ehen. Seit dem 1. Oktober 2017 dürfen auch homosexuelle Paare in Wolfenbüttel heiraten. Am 11. Oktober 2017 waren Frank Wilhelm und Werner Koch das erste Paar, das in Wolfenbüttel die gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen hat. Sie waren auch die Ersten gewesen, die sich am 1. August 2001 für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft im Wolfenbütteler Standesamt eintragen ließen.

Mehr Geburten in Wolfenbüttel beurkundet

Auch bei den Geburten gab es ein deutliches Plus. Insgesamt beurkundete das Standesamt Wolfenbüttel 967 Kinder im Jahr 2020. Davon sind 514 männlich und 453 weiblich. Im Jahr zuvor wurden 920 Geburten beurkundet. Einen Geburtenrekord gibt es hingegen im Wolfenbütteler Klinikum. Dort kamen im vergangenen Jahr 965 Kinder auf die Welt – 27 mehr als noch 2019.