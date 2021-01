Schladen. Unbekannte Täter haben Arbeitern in einem günstigen Moment eine Heckenschere entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Diebe nutzen in Schladen Unachtsamkeit von Arbeitern aus

Dreister Diebstahl einer Heckenschere in Schladen, schreibt die Polizei. Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, eine Heckenschere der Marke Stihl im Wert von zirka 250 Euro gestohlen. Arbeiter hatten laut Polizeiangaben die Heckenschere für kurze Zeit bei Arbeiten im Einmündungsbereich der Bundesstraße 82n zur Landesstraße 615 an der dortigen Leitplanke abgelegt.

Polizei bittet um Hinweise

Offenbar nutzte ein bislang unbekannter Täter eine günstige Gelegenheit aus und entwendete die Heckenschere. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter (05335) 929660.

red