Nur wenige Wolfenbütteler Eltern nutzen Schulbefreiung für Kinder

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne schrieb vor einigen Tagen nach dem Beschluss des Bundes über eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar: „Ich nehme wahr, dass die Angst vor einem Schulbesuch selbst bei kleinen Lerngruppen und trotz Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Teilen der Elternschaft vorhanden ist.“ Diese Sorgen und Unsicherheiten nahm der Kultusminister zum Anlass, den Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder vorübergehend vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, wird die Größe der Lerngruppen noch einmal reduzieren und damit auch die Kontakte des schulischen Personals weiter verringern, so dass sich auch hier der Infektionsschutz erhöhen.

Für die Befreiung vom Präsenzunterricht müssen die Erziehungsberechtigten ihr Kind schriftlich oder per Mail bei der Schule abmelden. Die Abmeldung ist verbindlich für den kompletten Zeitraum. Die Abmeldungen sollten möglichst noch in dieser Woche den Schulen vorliegen. Wir fragten bei einigen Schulen nach, wie der Unterricht derzeit läuft und wie viele Abmeldungen es bisher gegeben hat.

Grundschule Karlstraße Wolfenbüttel: Von den 200 Grundschülern wurden bis Freitagmittag laut Rektorin Britta Siebert 23 abgemeldet. An dieser Wolfenbütteler Grundschule wechseln die in zwei Gruppen aufgeteilten Schüler jeden Tag. Auf diese Weise hätten die Lehrer einen guten Kontakt zu jedem Schüler, berichtete Siebert, die gerade aus dem Unterricht kam, in der sie der anwesenden Gruppe die Hausaufgaben erklärt hatte, die dann am nächsten Schultag der Gruppe gemeinsam durchgesprochen werden. Die abgemeldeten Schüler erhalten auch Aufgaben, die sie zuhause erledigen müssen. Jedes Kind habe eine I-Serv-Adresse und könne so erreicht werden. Für die Lehrer bedeute die derzeitige Situation eine enorme Zusatzbelastung, da sie nicht nur die anwesenden Schüler unterrichten müssen, sondern auch die abwesenden, berichtete Siebert, die aber auch großes Verständnis für die Eltern hatte.

Leere Schulhöfe sind an den weiterführenden Schulen derzeit die Regel. Foto: Karl-Ernst Hueske

Wilhelm-Raabe-Grundschule Wolfenbüttel: Die Lehrer der Wilhelm-Raabe-Grundschule würden versuchen, zu jedem Schüler Kontakt zu haben, berichtete Rektorin Heid Brackmann. Das Szenario B, was an der Schule zur Anwendung komme, überfordere die Schule. 150 Schüler seien im Szenario B, außerdem 40 noch in der Notbetreuung. Nicht viele der 284 Schüler seien abgemeldet worden. Aber auch die müssten im Homeschooling betreut werden. Brackmanns Fazit: „Das ist alles so eigentlich nicht zu leisten.“

Grundschule Dettum: Nur 19 von 148 Schülern der Grundschule Dettum seien vom Präsenzunterricht abgemeldet worden, berichtete Rektor Günther Kampen. Er habe auch nicht mit mehr gerechnet, da er aus Elterngespräche wüsste, wie schwer die Situation der Familien sei. Einige Eltern hätten erklärt, dass sie das Gefühl hätten, dass der „schwarze Peter“ nun bei ihnen liegen würde, da sie ja entscheiden könnten, ob sie ihre Jungen und Mädchen zur Schule schicken oder nicht. Viele Eltern hätten zudem den Eindruck, dass sowohl der Kultusminister als auch der Ministerpräsident den Eltern nahegelegt hätten, ihre Kinder vom Präsenzunterricht abzumelden. Auf einen Vorteil der neuen Regelung wies Kampen noch hin. Dadurch, dass nur die Hälfte der Schüler in der Schule unterrichtet werden, habe sich die Situation in den Schulbussen entspannt.

Gymnasium Schloss Wolfenbüttel: Am Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel sind nur die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs, die sich zurzeit auf das Abitur vorbereiten, im Präsenzunterricht. Davon hätten sich bisher lediglich drei abgemeldet, so Schulleiter Oliver Behn. „Einige Schüler haben Angst, dass sie zu Hause nicht das gleiche Lernen, wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in Präsenz“, erklärt Behn. „Da die Corona-Fallzahlen in Wolfenbüttel stabil sind, sehen viele Schülerinnen und Schüler keinen Grund jetzt plötzlich wegezubleiben. Rein rechtlich könnten die Schüler jeden Tag spontan entscheiden, nicht mehr zu kommen, jedoch dürfen Schüler, die einmal wegbleiben bis zum Ende des Lockdowns Mitte Februar nicht mehr wiederkommen.

Förderschule am Teichgarten: Eine besondere Situation liegt bei den Förderschulen vor, die wie die Grundschulen weiterhin in fast allen Klassen Präsenzunterricht oder zumindest Notbetreuung anbieten. „Wir hatten bisher keine Schülerinnen und Schüler, die vom Präsenzunterricht abgemeldet worden sind“, berichtet Birgit Castro-González von der Förderschule am Teichgarten. „Die Kinder wollen unbedingt in die Schule. Das war vor Corona nicht vorstellbar“, sagt sie und lacht. Die Schülerinnen und Schüler seien enthusiastisch und mit Elan beim Unterricht dabei.

Peter-Räuber-Schule: Anders ist es bei der Peter-Räuber-Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Hier haben sich 30 der 125 Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht abgemeldet, also rund ein Viertel. „Für uns ergeben sich nun Probleme beim Transport der Schüler“, so Petra Winkler. Die Schülerinnen und Schüler werden normalerweise auf einer festen Route zur Schule gebracht, diese muss nun wegen der abgemeldeten Schüler angepasst werden.

Einige Gesprächspartner in den Schulen wunderten sich, dass sie vom Kultusministerium nicht alle Infos bekommen hätten, die in der Pressekonferenz übermittelt worden seien. So sei zum Beispiel unklar, ob die Regelungen zu den Klassenarbeiten auch für die Grundschulen gelten oder nur für die weiterführenden Schulen.