Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Brandes-Straße.

Wolfenbüttel. Die Tat hat sich am Montagmorgen ereignet. Es werden nun Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei melden sollen.

Unbekannte stehlen in Wolfenbüttel einen Rollator

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Montag, 25. Januar, im Zeitraum zwischen 5 und 8.45 Uhr aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Brandes-Straße in Wolfenbüttel einen Rollator gestohlen. Der Wert des Rollators wird mit rund 100 Euro angegeben, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red