Wolfenbüttel. Der Zwischenfall ereignete sich in einem Discounter an der Grauhofstraße. Mit der Handtasche kamen auch Papiere abhanden.

Einer 88-jährigen Seniorin ist nach Polizeiangaben am Dienstag, 26. Januar, gegen 16 Uhr während des Einkaufs in einem Discounter an der Grauhofstraße die Handtasche samt Inhalt entwendet worden. In der Handtasche befanden sich neben einer Geldbörse auch verschiedene persönliche Dokumente sowie ein Regenschirm, so die Polizei weiter. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit noch keine detaillierten Angaben gemacht werden.

Hinweise: (05331) 9330.

red