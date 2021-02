Wolfenbütteler Kreisverwaltung bleibt weiterhin geschlossen

Der Zugang zur Landkreisverwaltung für Bürgerinnen und Bürger bleibt eingeschränkt, die Türen der Verwaltung bleiben geschlossen. Ein Zugang ist mit vorheriger Terminvergabe möglich – allerdings nur in absolut dringlichen Fällen, so die Verwaltung. Anliegen sollten bevorzugt per Telefon, E-Mail oder Brief geklärt werden, soweit dies umsetzbar sei.

Unbedingt vorab melden

Der Landkreis passe seinen Dienstbetrieb somit der aktuellen Situation sowie Rechtslage in Zeiten der Corona-Pandemie an. Somit würden Kontakte reduziert und die Verbreitung des Corona-Virus’ unterbunden. Bürgerinnen und Bürger könnten sich für ihre Anliegen vorab per E-Mail oder Telefon melden. „Dann wird entschieden, ob ein Termin vor Ort nötig ist. Falls Sie einen Termin bekommen, erhalten Sie dann auch weitere Informationen zum Zugang.“

Die Terminvergabe erfolge über zentrale Telefonnummern der einzelnen Abteilungen und Ämter oder über die Rufnummer der Informationszentrale: (05331) 840.

Die Regeln für den Live-Termin

Für den Besuch der Verwaltung müssen die AHA-Regeln eingehalten werden: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und Alltag mit Maske, so die Mitteilung weiter. „Für alle Besucherinnen und Besucher der Kreisverwaltung gilt von nun an eine medizinische Maskenpflicht (also beispielsweise OP-Masken oder FFP2-Masken). Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten, die Desinfektionsmöglichkeiten sind zu nutzen.“ Bei grippeähnlichen Krankheitssymptomen sei auf einen Besuch zu verzichten.

Recyclinghöfe weiterhin geöffnet

Die Recyclinghöfe des Abfallwirtschaftsbetriebes im Landkreis Wolfenbüttel (ALW) sind weiterhin uneingeschränkt für Kundinnen und Kunden geöffnet, heißt es in der Mitteilung weiter. Das gelte für die Recyclinghöfe in Wolfenbüttel-Linden und Klein Elbe, das Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) in Bornum sowie die Bodenlager in Klein-Elbe und Weferlingen.

Derzeit stelle der Abfallwirtschaftsbetrieb ein erhöhtes Kundenaufkommen fest. Damit der gewohnte Service wie bisher angeboten werden könne, bitte der ALW darum, nur wirklich unaufschiebbare Entsorgungen vorzunehmen.

Das Bildungszentrum (BIZ), erreichbar unter (05331) 8150, ist ohne Terminvergabe geöffnet.

Aktuelle Informationen gibt es für die Bürgerinnen und Bürger auf der Corona-Virus-Themenseite im Internet unter lk-wolfenbuettel.de/corona

