Schwerer Unfall auf Sternhausberg bei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Ein Radlader und ein Lastwagen sind zusammengestoßen. Eine Person wurde in einem der Fahrzeuge eingeklemmt, konnte aber befreit werden.

Auf dem Sternhausberg bei Wolfenbüttel ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Dort sind nach Angaben der Feuerwehr Wolfenbüttel ein Radlader und ein Lastwagen zusammengestoßen. Eine Person war in einem der Fahrzeuge eingeklemmt, heißt es in ersten Berichten. Die Feuerwehr müsse die Person befreien, hieß es.

Die Verkehrssituation ist angespannt

Tobias Stein, Stadtfeuerwehr-Pressesprecher, bezeichnete die Verkehrssituation auf dem Sternhausberg auch aufgrund der Wetterlage als „angespannt“. Die Person habe inzwischen befreit werden können. Noch immer herrscht Schneefall. Insbesondere die Wege über die B 79 auf dem Sternhausberg von und nach Wolfenbüttel seien betroffen.