Wolfenbüttel. Einen Schaden von rund 4000 Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten PKW verursacht, um dann abzuhauen.

Ein grauer Audi Q7 ist vor dem Kino an der Langen Straße, wo er geparkt war, beschädigt worden. Die Unfallflucht, so die Polizei ereignete sich zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr.

Polizei sichert Fremdlack

Der Unfallverursacher sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden am PKW an der rechten hinteren Seite in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern. Gesichert wurde nach Polizeiangaben weißer Fremdlack. Hinweise erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

red