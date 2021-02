Unfallflucht in Wolfenbüttel – Wer hat etwas gesehen?

Die Wolfenbütteler Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 8.30 und 15.35 Uhr an der Lindener Straße vor Hausnummer 14 ereignet hat. Wie die Beamten melden, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen schwarzen Chevrolet Captiva, der an der Lindener Straße abgestellt war.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter (05331) 933-0.

red