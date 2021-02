Wolfenbüttel. Einbrecher haben aus einer Wohnung in Wolfenbüttel einen Fernseher gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einbrecher stehlen in Wolfenbüttel Flachbild-Fernseher

Unbekannte Diebe sind am Samstag zwischen 6 und 15.30 Uhr in Wolfenbüttel, Lohenstraße, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Wie die Polizei meldet, durchwühlten die Täter diverse Schränke und Kommoden.

Die Täter durchwühlten Schränke und Kommoden

Gestohlen wurde demnach unter anderem ein Flachbild-Fernseher. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bei der Polizei unter (05331) 993-0.

red