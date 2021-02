Awo Wolfenbüttel: Familienberatung läuft trotz Corona weiter

Wolfenbüttel. In der Pandemie-Zeit ist die Familienplanung oft Thema in der Wolfenbütteler Einrichtung. Es mussten Online-Wege gefunden werden.

Das Familienberatungszentrum der Awo hat seinen Jahresbericht 2020 vorgelegt. „Wir schauen auf ein besonders Jahr zurück, in dem es uns gelungen ist, mit unseren Klienten in Verbindung zu bleiben“, werden Dora Wolf und Christina von Buch in der Mitteilung zitiert. Sowohl Awo als auch den Klienten sei es gelungen, sich aufgrund der Pandemie auf den Wechsel zu telefonischen Beratungsterminen umzustellen. Dabei hätten sich insbesondere die Paarberatung am Telefon und das gemeinsame Ausfüllen von Anträgen als schwierig herausgestellt.

Gruppenangebote nur zu Jahresbeginn

Zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt beriet die Awo auch 2020. In 171 Beratungsfällen fanden laut Mitteilung persönliche Gespräche statt. Die Bandbreite reichte dabei vom einmaligen Infogespräch bis zu intensiverer Begleitung. Gruppenangebote konnten aufgrund der Pandemie lediglich zum Jahresbeginn stattfinden. So nahmen an der therapeutischen Gruppenarbeit zum Thema „Psychische Krisen nach der Geburt“ von Januar bis März laut der Mitteilung fünf Frauen teil. Die Veranstaltungsreihe „Eltern- und Schwangerencafé“ konnte mit einem Workshop zur Trageberatung mit 13 Erwachsenen und fünf Babys stattfinden, hieß es weiter.

29 persönliche Vernetzungsgespräche

Wie Wolf und von Buch mitteilen, konnten unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im vergangenen Jahr sogar 29 persönliche Vernetzungsgespräche mit anderen Institutionen und Ärzten stattfinden. Durch die Vermittlung von Stiftungsgeldern konnten in diesem Jahr insgesamt 9220 Euro an Familien im Landkreis Wolfenbüttel ausgezahlt werden.

