Ein Mitarbeiter entdeckte das Feuer bei der Firma Surfactor in Schöppenstedt.

Schöppenstedt. Der Einsatz bei Surfactor begann gegen 19 Uhr und dauert wohl bis in die Nacht. Zahlreiche Wehren sind unterwegs. Verletzt wurde niemand.

Abluftrohr fängt in Schöppenstedter Chemiefabrik Feuer

Bei der Firma Surfactor in Schöppenstedt, die Oberflächenmaterialien für die Holzindustrie produziert, ist am Abend ein Brand ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache fing ein Abluftrohr Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Das FeueNach Angaben der Einsatzkräfte begann der Einsatz gegen 19 Uhr, nachdem einem Mitarbeiter der Brand aufgefallen war, und dauert vermutlich bis in die Nacht.

Brand in Schöppenstedter Chemiefabrik: Zwei Feuerwehrleute von Rettungsdienst betreut

Bei dem Brand in einer Schöppenstedter Chemiefabrik wurde niemand verletzt. Foto: Jörg Koglin

Im Einsatz sind die Wehren aus Schöppenstedt, Groß Dahlum, Eitzum-Schliestedt und Groß Vahlberg. Auch die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort. Zwei Feuerwehrleute begaben sich wegen leichter Kreislaufbeschwerden in die Obhut des Rettungsdienstes, verletzt wurde niemand. Der Schaden ist noch unbekannt.