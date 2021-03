Schwierige und lehrreiche Zeit für Wolfenbüttels Schulen

Einen beispielhaften Einblick in den derzeit nicht immer einfachen Schulalltag noch vor dem Start der Schulen am Montag in den Wechselunterricht gewährten die beiden Schulleiterinnen Sabine Nolte (Leibniz-Realschule) und Simone Kellermann (Grundschule Salzdahlum) den Mitgliedern des städtischen Schulausschusses.

Beide Schulleiterinnen berichteten, dass die Verunsicherung in der Schüler- und Elternschaft seit Ausbruch der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und Veränderungen in den Schulen sehr groß sei. Auch für die Lehrer habe es enorm viel Mehraufwand und damit eine hohe Arbeitsbelastung gegeben, zum Beispiel durch die Notbetreuung, durch die wöchentliche Versorgung der Schüler mit Aufgaben, die sie sich anfangs sogar direkt in der Schule abholen mussten, oder die regelmäßigen Telefonkontakte mit den Schülern und für die Versorgung der dauerhaften Distanzkinder mit Lernstoff. Die Kollegien der Schulen hätten sich zudem immer wieder mit neuen Vorgaben des Kultusministeriums auseinandersetzen müssen, teilweise auch am Wochenende, da neue Regeln oft erst am Freitagabend den Schulen übermittelt wurden. Kellermann sprach sogar von der „schwierigsten und zeitintensivsten Form des Unterrichts für das Kollegium“.

Sabine Nolte, Leiterin der Leibniz-Realschule Wolfenbüttel. Foto: Karl-Ernst Hueske

Mehrarbeit durch zusätzlichen organisatorischen Aufwand und durch viele notwendige Absprachen hätten auch nicht gerade zu einem entspannten Unterrichtsgeschehen beigetragen. Aber man habe stets der Situation angemessene Lösungen gefunden, etwa Elternabende, Dienstbesprechungen oder Konferenzen im Freien, berichtete Kellermann. Jede Klasse an der Grundschule Salzdahlum habe inzwischen auch einen eigenen Ein- und Ausgang in ihr Klassenzimmer. Es sei eine „zugleich schwierige, aber auch lehrreiche Zeit“ und eine wichtige Übungsphase zur Digitalisierung der Schulen gewesen.

Lob gab es von beiden Schulleiterinnen für die Unterstützung der Stadt bei Hygienemaßnahmen, so dass an beiden Schulen die Abläufe inzwischen alle coronakonform sind.

Fast ähnliche Erfahrungen wie Kellermann aus Salzdahlum schilderte auch Sabine Nolte für die Situation an der Leibniz-Realschule. Im 34 Lehrkräfte umfassenden Kollegium hätten zunächst einige Aufgaben neu verteilt werden müssen, da fünf Lehrkräfte ausschließlich im Homeoffice tätig seien, um sie nicht zu gefährden. Zahlreiche Fortbildungen hätten stattgefunden, um die Lehrer alle mit dem digitalen Unterricht vertraut zu machen. Es sei gelungen, die Plattform IServ gut für den Unterricht zu verwenden. Inzwischen habe man auch notwendige Endgeräte für alle Schüler – auch mit Unterstützung der Wolfenbütteler Heimatstiftung – beschaffen können, so dass zum Beispiel die Betreuung von Kleingruppen auch im Videounterricht möglich sei.

Die Schule habe zudem beschlossen, Unterricht per Videokonferenz gemäß Stundenplan anzubieten, um auf diese Weise allen Schülern einen geregelten Schulalltag zu ermöglichen. Der komplette 10. Jahrgang sei als Abschlussklasse inzwischen auch im Präsenzunterricht, um die Schüler gut auf die Abschlussprüfungen vorbereiten zu können. Nolte Wunsch am Schluss ihres Vortrages lautete: „Hoffen wir auf zeitnahe Impfungen für alle Lehrkräfte!“