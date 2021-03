Auto brennt direkt neben Wolfenbütteler Feuerwache

Wolfenbüttel. Der Fahrer aus Salzgitter blieb am Dienstagnachmittag unverletzt. Die Feuerwehrmänner- und frauen aus Wolfenbüttel griffen direkt ein.

Neben der Feuerwache in Wolfenbüttel kam ein qualmendes Auto am Dienstag zum Stehen.

Ein Brand im Innenraum seines Alfa Romeos hat am frühen Dienstagnachmittag die Fahrt eines jungen Mannes aus Salzgitter beendet. Wie die Feuerwehr Wolfenbüttel bestätigte, kam zufällig direkt neben der Feuerwache in Wolfenbüttel an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Schützenstraße ein Fahrer mit seinem qualmenden Wagen zum Stehen.

Mitarbeiter eines zufällig vorbeikommenden Saugwagens der Abfallwirtschaft nahmen den Schlauch, der zur Kanalreinigung genutzt wird, und löschten mit dem mitgeführten Wasser die aufkommenden Flammen.

Elektrischer Defekt könnte Auslöser sein

Die Feuerwehr Wolfenbüttel wurde alarmiert und übernahm die Nachlöscharbeiten lediglich mit einer geringen Menge Löschschaum. Nach Angaben des Brandmeister vom Dienst Lars Markwardt dürfte der Brand auf einen elektrischen Defekt zurückzuführen sein.