Wolfenbütteler Naturschützer retten Eulen vor Hungertod

Mitglieder der Kreisgruppe Wolfenbüttel des Naturschutzbundes haben junge Schleiereulen vor dem Hungertod bewahrt. Im vergangenen Jahr hätten sich die Naturschützer über einen großen Bruterfolg der Schleiereulen im Landkreis Wolfenbüttel gefreut, wie es in einer Mitteilung heißt. Selbst Zweitbruten hätten stattgefunden, und etliche Jungvögel seien beringt worden.

Umso alarmierter sei der Verein über die eisigen Temperaturen mit geschlossener Schneedecke im Februar gewesen. Da die Eulenart keine Fettreserven aufbauen könne, sei die Art schnell dem Hungertod ausgeliefert.

Nabu-Mitglieder organisieren Futter, Landwirte halten Scheunen offen

Während Ralf Isensee, Beiratsmitglied im Vorstand, und die Vorsitzende Cornelia Schilling das Futter organisierten, hielten einige Landwirte ihre Scheunen geöffnet, damit die Eulen in den Gebäuden jagen konnten. Auch die Fütterungen fanden in diesen Gebäuden statt. Durch die Unterstützung der Curt Mast Jägermeister Stiftung konnte so an vier Stellen im Raum Hedeper, Seinstedt und Denkte den Tieren Futter angeboten und die Eulen vor dem Tod bewahrt werden. Praktische Unterstützung leistete die Treibervereinigung Hedeper

Die Wichtigkeit dieser Art bei der Nagerbekämpfung gerade für die Landwirtschaft werde dadurch unterstrichen, dass während der Nestlingsphase der Schleiereulen etwa alle 20 bis 30 Minuten ein Nager an die Brut übergeben werde.

Viele Eulenarten rund um das Große Bruch zu finden

Im Bereich um das Große Bruch seien laut der Mitteilung sämtliche im Freiland vorkommenden Eulenarten zu finden – neben der Schleiereule auch Uhu, Wald- und Sumpfohreule (als Wintergast), Waldkauz und selbst der seltene Steinkauz sei nach über 20 Jahren wieder zurück in der Region.

