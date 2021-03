Lore Eppy hat heute 100. Geburtstag

Wolfenbüttel. Die Stadt gratuliert Laura (Lore) Eppy zum heutigen 100. Geburtstag. Gemeinsam mit ihrem Vater, dem bekannten Wolfenbütteler Arzt Dr. Siegfried Kirchheimer, floh die damals 17-jährige Lore vor der nationalsozialistischen Verfolgung in die Vereinigten Staaten von Amerika und lebt bis heute in ihrer Wohnung in New York. Bürgermeister Thomas Pink übermittelte Glückwünsche an die gebürtige Wolfenbüttelerin, so die Stadt.

Am 17. November 1938 war Lore Kirchheimer an Bord des Linienschiffes SS Manhattan von Bremerhaven aus in See gestochen. Ein Fotodokument von der Überfahrt befindet sich in der Dauerausstellung des Bürgermuseums und zeigt sie mit ihrem Vater an Deck des Schiffes. Die Tragik: Lore Kirchheimer konnte die Flucht nur mit ihrem Vater antreten. Erst beim Abholen der Visa im amerikanischen Konsulat in Hamburg wenige Tage vor Abfahrt hatte Siegfried Kirchheimer erfahren, dass die Ausreisegenehmigungen für seine Ehefrau und die beiden weiteren Kinder verwehrt worden war. Erst 1941, unmittelbar bevor die Ausreise für alle Jüdinnen und Juden aus Deutschland verboten wurde und Deportationen in die Vernichtungslager begannen, konnten die übrigen drei Familienmitglieder folgen.

Die Familie Kirchheimer nahm nach Ende der nationalsozialistischen Herrschaft trotz der traumatischen Verfolgungsgeschichte den Kontakt zur ehemaligen Heimatstadt auf. Lore Kirchheimer heiratete später in den USA und nennt sich heute Laura, heißt es weiter.

Viele persönliche Dokumente der Familie sind vor vielen Jahren dem Museum Wolfenbüttel übergeben worden. Laura Eppy hätte ihren runden Geburtstag gerne auch mit ihrem Bruder Hans gefeiert, er ist aber am 28. Februar 2021 im Alter von 98 Jahren gestorben.

red