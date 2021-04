Covid-19: Schnelltest-Bus startet im Landkreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Nach einem festen Fahrplan startet am Donnerstag, 8. April, ein Schnelltest-Bus im Landkreis Wolfenbüttel. Er fährt mehrere Gemeinden an.

Ein Schnelltest-Bus soll von Donnerstag, 8. April, an Gemeinden Kreis anfahren und an mehreren Haltestellen kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. „Ich freue mich, dass wir mit dem Test-Bus einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie leisten und so vielleicht auch Öffnungen wieder möglich machen können“, wird Laura Alpers, Geschäftsführerin der Testpunkt Wolfenbüttel UG, in der Mitteilung zitiert. Den Testbus habe die Reisebüro Schmidt GmbH umgebaut und zur Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel und den Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinden und Samtgemeinden sei in kürzester Zeit ein Fahrplan realisiert worden.

An den Haltestellen könnten sich Bürger ohne vorherige Terminvereinbarung kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Die Tests erfolgten per Rachen- und Nasenabstrich, die Ergebnisse stünden nach 15 Minuten fest.

Eine weitere Teststation ist ab 12. April in Wolfenbüttel geplant

Laura Alpers bereite inzwischen schon das nächste Projekt vor. So solle es eine weitere Teststation ab 12. April am Schmidt-Terminal, Halchtersche Straße 33 in Wolfenbüttel, in Form eines Drive-In geben. Hier können sich Autofahrer und Fußgänger kostenlos montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr vorerst ohne vorherige Terminvereinbarung testen lassen.

Der Fahrplan

Montag: 9 bis 12 Uhr Rewe-Markt Schöppenstedt, Neue Straße 2; 13 bis 16 Uhr Rewe Schladen, Hermann-Müller-Straße 1;

Dienstag: 9 bis 12 Uhr Edeka Sickte, Bahnhofstraße 3; 13 bis 16 Uhr Penny Baddeckenstedt, Zur Rast 36;

Mittwoch: 9 bis 12 Uhr Netto Groß Denkte, Leipziger Straße 79, 13 bis 16 Uhr ZOB am Hopfenweg in Hornburg;

Donnerstag: 9 bis 12 Uhr Nahversorgungszentrum Cremlingen, Im Moorbusche 8, 13 bis 16 Uhr Agravis Börßum, Hauptstraße 145;

Freitag: 9 bis 12 Uhr Edeka Sickte, Bahnhofstraße 3, 13 bis 16 Uhr Netto Weddel, Schapener Straße 25.

red