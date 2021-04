Unbekannter ergaunert Schmuck von Wolfenbütteler Seniorin

Ein angeblicher Flohmarkthändler hat am Mittwoch gegen 11 Uhr bei einer 83-Jährigen an der Kolpingstraße Schmuck ergaunert. Er habe die Frau in deren Einfamilienhaus in ein Gespräch verwickelt, so die Polizei, und vermutlich eine günstige Gelegenheit ausgenutzt für den Diebstahl. Der Wert des Diebesguts könne noch nicht beziffert werden.

Unbekannter war dunkel gekleidet und schlank

Der Man soll etwa 165 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe dunkle Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise werden erbeten unter (05331) 9330.

