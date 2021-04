Wolfenbütteler „Fachmann für Spielgeräte“ geht in Ruhestand

Lothar Willert geht am 1. Juli offiziell in den Ruhestand. Bereits jetzt, so die Stadtverwaltung, hatte er seinen letzten Arbeitstag bei der Stadt Wolfenbüttel. Willert habe mehr als 40 Jahre als anerkannter Fachmann, vor allem aber mit sehr viel Engagement, Verlässlichkeit und Freundlichkeit, seine Aufgaben beim Servicebetrieb der Stadt erfüllt. Vor allem die Stadtjugendpflege, aber auch die städtischen Kindertagesstätten, konnten sich stets auf ihn verlassen und schätzten die Zusammenarbeit, heißt es in der Mitteilung.

Zuständig für Kontrolle und Wartung auf mehr als 80 Spielplätzen

In erster Linie oblagen Willert die Kontrolle, Wartung und Reparaturen der Spielgeräte auf den mehr als 80 Kinderspielplätzen und im Außenbereich der Kindertagesstätten, aber auch bei so manchem Drumherum sei er stets die erste Adresse gewesen, wenn es um Rat und Tat bei der Umsetzung von handwerklichen Herausforderungen und deren normgerechte Umsetzungen gegangen sei. Geplant gewesen sei „eine würdige Verabschiedung“, mit einem großen Dankeschön und besten Wünschen für den (Un-)Ruhestand. Damit dies coronakonform gelingen konnte, sei Willert unter einem Vorwand in die Stadtjugendpflege bestellt worden. Dort habe ihn ein Empfang im kleinsten Kreis mit Stadtjugendpfleger Stephan Fabriczek, seinem Vorgänger Albrecht Wagener und seiner Stellvertreterin Sylke Troch gegeben.

Gruß- und Dankesbotschaften gab es als Videozusammenschnitt

Auf einer Großleinwand sei ein Videozusammenschnitt mit Gruß- und Dankesbotschaften der Stadtjugendpflege und aus den Kindertagesstätten abgespielt worden. Angeschlossen habe sich ein Zoom-Meeting, so dass sich auch Schulamtsleiter Norbert Fricke, Abteilungsleiter Kindertagesstätten Andreas Binner und die einzelnen Einrichtungen persönlich bei Willert hätten bedanken können. Auch Baudezernent Ivica Lukanic habe ihn persönlich mit einem Geschenk verabschiedet. „Wenn es wieder möglich ist, holen wir auch die Verabschiedung mit einer richtigen Feier nach“, versprach er laut Mitteilung.

