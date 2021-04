A36: Betrunkener steuert Freitag durch den Feierabendverkehr

Erneut hat die Umsicht eines Zeugen dazu geführt, dass ein flüchtender Autofahrer im Landkreis Wolfenbüttel erwischt werden konnte. Am Freitag, 9. April, gegen 17 Uhr fiel einem Zeugen auf der Autobahn 36 in Fahrtrichtung Süden die Fahrweise eines Mannes in einem schwarzen Mercedes auf. Der Fahrer rammte die Mittelleitplanke und fuhr unbeirrt mit hoher Geschwindigkeit weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, nahm die Verfolgung auf, als der Fahrer die Autobahn an der Ausfahrt Flöthe verließ, und meldete nach Angaben der Polizei fortwährend den aktuellen Standort des Fahrers an die Einsatzzentrale weiter.

Ohne Führerschein unterwegs

So konnte die Polizei den Mann auf der L615, zwischen den Ortschaften Dorstadt und Ohrum, erwischen und kontrollieren. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand – und zudem ohne Führerschein unterwegs war. An dem Mercedes stellten sie einen hohen Sachschaden fest.

Betroffene sollen sich melden

Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen oder Betroffene, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich bei der Polizei Wolfenbüttel telefonisch unter der Nummer (05331) 933-0 zu melden.

Im März hatte eine 21-jährige Zeugin eine 81-jährige Autofahrerin verfolgt, nachdem diese zuvor ein parkendes Auto gerammt hatte und dann weggefahren war.

