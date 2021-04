Kreis Wolfenbüttel: Schulen wechseln ab 12.4. in Szenario C

Ab Montag, 12. April, wechseln die Schulen im Landkreis Wolfenbüttel wieder in das Szenario C, also in den Distanzunterricht. Grund dafür sind die gestiegenen Infektionszahlen. Der Inzidenzwert des Landkreises Wolfenbüttel liegt nach Angaben des NLGA (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt) seit dem 9. April an drei aufeinander folgenden Tagen wieder über 100. Das teilte der Landkreis am Sonntag auf seiner Homepage mit.

Gilt nicht für bestimmte Schulen und Schüler

Ab dem 12. April findet daher der Präsenzunterricht nur statt für Klassen, die schriftliche Arbeiten und Abschlussprüfungen schreiben, für die Jahrgänge 1-4, für Förderschulen und Tagesbildungsstätten und Abschlussklassen.

Infektionszahlen zu hoch

In der Änderungs-Verordnung des Landes Niedersachsen vom 9. April heißt es laut Landkreis, dass eine entsprechende Allgemeinverfügung als erlassen gilt, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils mindestens 100 beträgt.

mos