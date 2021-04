Junger Wolfenbütteler wird überfallen und schwer verletzt

Wolfenbüttel. Der 18-Jährige wurde auf der Kenosha-Brücke in Wolfenbüttel niedergeschlagen und anschließend ausgeraubt.

Ein 18-jähriger Wolfenbütteler ist am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, auf der Kenosha-Brücke in der Straße Am Herzogtore überfallen worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sei der 18-Jährige zu Fuß unterwegs gewesen und durch einen unbekannten Täter von hinten angegriffen und mit einem Schlag auf dem Kopf zu Boden gebracht worden.

Das Opfer sei von dem Unbekannten zur Herausgabe seiner Kopfhörer aufgefordert worden, dieses habe er jedoch verweigert. Der Täter habe daraufhin die Elektro-Shisha des Opfers an sich genommen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Junger Mann wird schwer verletzt

Der 18-Jährige zog sich bei dem Überfall schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte kann lediglich als männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden, teilt die Polizei mit. Beobachtungen oder Hinweise zu einer Auseinandersetzung an diesem Ort erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

red