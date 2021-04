Einbrecher dringen in ein Wolfenbütteler Restaurant ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Wolfenbütteler Komißstraße zu einem Einbruch. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Die Polizei sucht nach Zeugen eines Einbruchs in ein Restaurant, der sich von Samstag auf Sonntag in der Komißstraße in Wolfenbüttel ereignete.