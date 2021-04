Autofahrer landet bei Salzdahlum im Straßengraben

Beim Durchfahren einer Linkskurve auf der Landesstraße 630, zwischen den Ortschaften Mascherode und Salzdahlum, kam laut Polizei ein 49-jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben. Zuvor war er mit einem Leitpfosten und einem Schild kollidiert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei laut Mitteilung eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

