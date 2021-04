Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu Fahrerflucht

Wolfenbüttel. Ein Autofahrer hat in Wolfenbüttel einer Radfahrerin die Vorfahrt genommen und so ihren Sturz verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer bog in Wolfenbüttel von der Zeughausstraße in die Lindner Straße ein und nahm so einer Radfahrerin die Vorfahrt.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 22. April, gegen 14.45 Uhr, auf der Lindener Straße ereignet hat. Laut polizeilicher Mitteilung war eine 18-jährige Fahrradfahrerin auf der Lindener Straße in Richtung Linden unterwegs. Obwohl sie Vorfahrt hatte, sei ein bislang unbekannter Fahrer eines Autos in dunkeler Farbe aus der Zeughausstraße kommend nach rechts auf die Lindener Straße eingebogen. Um eine direkte Kollision mit dem Auto zu vermeiden, sei die Radfahrerin nach rechts ausgewichen und sei dabei gestürzt.

Autofahrer in Wolfenbüttel begeht Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Der unbekannte Fahrer habe seine Fahrt in Richtung Innenstadt unbekümmert fortgesetzt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere einen unbekannten Fußgänger, der der Radfahrerin noch am Unfallort geholfen hatte. Auch ein, der Radfahrerin nachfolgender Autofahrer könnte Zeuge des Unfalles gewesen sein. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

red