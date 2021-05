Arbeiten auf Wolfenbütteler Welger Straße: Verkehr umgeleitet

Kathodenschutzarbeiten finden vom heutigen Montag, 3. Mai, an an der Gasleitung in der Gebrüder-Welger-Straße statt.

Kathodenschutzarbeiten finden vom heutigen Montag, 3. Mai, an an der Gasleitung in der Gebrüder-Welger-Straße statt. Das teilt die Stadt mit. Dafür müsse eine Fahrspur voll gesperrt werden. Die Straße werde daher von der Frankfurter Straße kommend in Fahrtrichtung Adersheimer Straße voraussichtlich bis 17. Mai nicht befahrbar sein.

Umleitungen wirken sich auch auf Buslinien aus

Der Verkehr werde von der Frankfurter Straße über die Grauhofstraße – Adersheimer Straße – Gebrüder-Welger-Straße umgeleitet. Die geänderte Verkehrsführung wirke sich auch auf den öffentlichen Personennahverkehr aus. Die Linie 792 fahre von der Haltestelle Frankfurter Straße über die Hohe Brücke – Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Richtung Stadtmitte. Fahrgäste der Haltestelle Finanzamt müssten auf die Haltestelle Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ausweichen. Die werde für diesen Zeitraum von der Linie 792 mit bedient. Für die Linie 791 in entgegengesetzter Fahrtrichtung ergäben sich keine Änderungen.

