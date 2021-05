Diebe stehlen Kupferkabel aus Windkraftanlage bei Börßum

Unbekannte Diebe gelangten auf bislang ungeklärte Weise in der Nacht von Samstag auf Sonntag über die Tür in das Innere einer Windkraftanlage an der Kreisstraße 23 zwischen Seinstedt und Kalme. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferkabel und entwendeten diese, so die Polizei. Sie schätzen den Schaden auf rund 2000 Euro. Hinweise: (05331) 933-0

