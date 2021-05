L 290 nach Unfall von Betonlaster bei Samleben vollgesperrt

Der Fahrer eines schweren vierachsiger Betonlaster verlor am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 290 zwischen Sambleben und Königslutter, nahe dem Tetzelstein die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der mit 8 Kubikmeter Beton beladene Laster kam von der Straße ab und blieb schwer beschädigt in einem Straßengraben liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Schöppenstedt und der Rettungsdienste war der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christoph 30 übernahm die medizinische. Behandlung vor Ort. Danach erfolgte der Transport per Rettungswagen in das Klinikum Wolfenbüttel. Die Polizei Schöppenstedt nahm das Unfallgeschehen auf. Die Bergung des schweren Betonmischers gestaltet sich aufwendig und wird mit mehreren Bergungsfahrzeugen. durchgeführt. Zudem sind mehrere Kubikmeter Beton ausgetreten. Während der Bergung, die noch mehrere Stunden andauern wird, ist die L290 vollständig gesperrt.

