Bessere Zuordnung von Mülltonnen durch Chips in Wolfenbüttel

Auf etwa 70 Prozent aller Grundstücke im Landkreis Wolfenbüttel stehen kostenlose Altpapiertonnen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (ALW) beginnt in Kürze damit, die etwa 27.500 Altpapiertonnen mit einem Etikett und Chip auszustatten. Der ALW möchte so nach Angaben des Landkreises die Abfuhrplanung verbessern und die Abfallbehälter eindeutig den jeweiligen Grundstücken zuordnen. Ein erster Testlauf ist ab Mitte Mai in Neindorf in der Samtgemeinde Elm-Asse geplant.

Bis März sollen alle Altpapiertonnen den Chip erhalten

Der ALW bittet dafür Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe. Die betreffenden Haushalte erhalten im Laufe des Jahres per Post ein Etikett mit der Grundstücksbezeichnung und Behälternummer. Diese sollten seitlich auf der Altpapiertonne angebracht werden. Behälter mit einem Etikett erhalten dann voraussichtlich an den jeweiligen Leerungstagen einen Chip. Für den Ort Neindorf wurden die Etiketten bereits in dieser Woche versendet. Ziel ist, bis Ende März 2022 alle Altpapiertonnen mit einem Chip auszustatten. Der ALW rüstet die Tonnen in Eigenregie nach. Die Nutzung der Altpapierbehälter bleibt gebührenfrei, es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

