Lokales Nachhaltigkeitsnetzwerk entsteht in Wolfenbüttel

Die Brunswick European Law School (Bels) initiiert nach eigenen Angaben ein lokales Nachhaltigkeitsnetzwerk, um die Potenziale regionaler Verbände, Unternehmen, Einrichtungen, Initiativen und Kommunen direkt vor Ort lokal zu bündeln und zu vernetzen. Das ist das Ergebnis der Videokonferenz „Die Umsetzung lokaler Nachhaltigkeitsstrategien in Braunschweig und Wolfenbüttel“, die im Rahmen der Unesco-Nachhaltigkeitswochen an der Fakultät Recht der Ostfalia stattfand.

Planung in Unesco-Nachhaltigkeitswochen

„Unsere Veranstaltung hat gezeigt, wie groß das Interesse hier in der Region ist, sich umfassend und dauerhaft des Themas nachhaltiger Entwicklung anzunehmen und konkrete Maßnahmen in die Wege zu leiten,“ wird Professor Kai Litschen, Dekan der Bels, in der Mitteilung zitiert. „Die heute – zumindest virtuell – zahlreich anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein breites Spektrum der Gesellschaft zwischen Umweltverbänden, Start-Ups, Banken, sozialen Einrichtungen und interessierten Einzelpersonen abgedeckt, das eine gute Grundlage dafür bietet, um in der nächsten Phase die verschiedenen Interessen zu bündeln und zu verstetigen.“

Newsletter soll erstes Angebot sein

Als erstes Angebot bietet die Bels interessierten lokalen Nachhaltigkeitsakteuren den Bezug eines Newsletters mit Neuigkeiten, Ausschreibungen, Hinweisen und Veranstaltungen zu den Themen „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, Unesco, SDGs und Nachhaltigkeit an. Mindestens einmal pro Quartal werden unter dem Dach des Bels-Nachhaltigkeitsnetzwerks Diskussionen, Ausstellungen und Konferenzen mit aktuell-regionalen Themen stattfinden, heißt es zum Ausblick.

Das Wissen und die Vernetzung

„So nehmen wir die heutige Veranstaltung als Auftakt, ein lokales Nachhaltigkeitsnetzwerk zu gründen und die Zusammenarbeit mit allen Akteuren zu vertiefen. Dafür bieten wir unser Wissen und eine gute Vernetzung auf lokaler Ebene an,“ so Litschen abschließend.

Interessierte Unternehmen, Verbände und Einrichtungen können sich unter s.barnstorf@ostfalia.de anmelden und erhalten weitere Infos.

red