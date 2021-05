Tödlicher Unfall: 78-Jährige verunglückt im Krankenfahrstuhl

Schöppenstedt. Bei einem tödlichen Unfall in Schöppenstedt kam eine Fahrerin eines Elektrokrankenstuhls ums Leben, nachdem sie von einem Auto erfasst wurde.

Trotz mehrerer Reanimationsversuche verstarb die 78-Jährige nach dem Unfall in Schöppenstedt an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Eine 78-jährige Fahrerin eines Elektrokrankenfahrstuhls ist am Sonntagnachmittag, 30. Mai gegen 15:50 Uhr, in Schöppenstedt in der Neue Straße bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei sei die 78-jährige Seniorin aus Schöppenstedt mit dem Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg der Neuen Straße in Fahrtrichtung Bansleben unterwegs gewesen. Eine 42-jährige Fahrerin eines Autos habe die Neue Straße in gleicher Fahrtrichtung befahren.

Elektrokrankenstuhlfahrerin fuhr plötzlich auf die Straße

Plötzlich sei die Fahrerin des Krankenfahrstuhls an einer Fußgängerfurt vom Gehweg auf die Fahrbahn gewechselt. Hier sei es dann zur Kollision mit dem Auto gekommen, wobei die Fahrerin des Krankenfahrstuhls tödliche Verletzungen erlitt und trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle verstarb.

Es entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Neue Straße teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Feststellung des Unfallherganges auf.

