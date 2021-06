Oliver Behn, Direktor des GiS, findet den Apfelgarten zwar besser als Standort, aber er könnte auch mit einem Anbau an das Spiegelschloss leben. Dafür müsste der Biologietrakt (links im Bild) abgerissen werden. An dieser Stelle entstünde der Anbau an das Spiegelschloss. Die beiden großen Gebäude im Hintergrund gehören zur Landesmusikakademie.