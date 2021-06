Wolfenbütteler THG bietet Umweltbildung mit Rallye

Das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) ist nach eigenen Angaben um eine kleine Attraktion reicher. Gut verteilt über das Schulgelände finden sich nun vier Lernstationen zur Bedeutung der Bienen – in Form einer Rallye, die im Unterricht gemacht werden kann. Die Schülerinnen und Schüler erfahren demnach an den Stationen viel über die Bienenarten, ihre Bedeutung für die Umwelt, ihre Gefährdung durch den Menschen sowie über das, was alle für Bienen tun können.

Für die Bedrohung sensibilisieren

Neben der Vermittlung von Wissen und der Sensibilisierung für die Bedrohung dieser faszinierenden Bestäubungsinsekten bietet die Rallye auch Anlässe zum fächerübergreifenden Unterricht, da sowohl gesellschafts- als auch naturwissenschaftliche Themen angesprochen werden, so das THG. Alle Aufgaben können per Smartphone über QR-Codes bearbeitet werden, so dass keine aufwendigen Vorbereitungen notwendig sind.

Eine willkommene Abwechslung

Schülern eines Werte und Normen-Kurses im 7. Jahrgang, die die Rallye anlässlich des Weltbienentages am 21. Mai ausprobieren durften, gefiel diese bewegungsintensive Form des Unterrichts sehr, denn so wurde eine willkommene Abwechslung zum Sitzen im Klassenraum geboten – noch dazu an der frischen Luft und völlig coronakonform, heißt es weiter. „Durch die Zusammenfassungen hatte man einen leichten Überblick, und man konnte vieles erfahren, was man vorher noch nicht wusste“, war eine der Rückmeldungen.

red