Stadt Wolfenbüttel sagt „Tag der Begegnung“ ab

Wolfenbüttel. Als Ersatz für den „Tag der Begegnung“ sei in Wolfenbüttel ein Aktionstag zum „Tag des Flüchtlings“ geplant, so die Stadt.

Rückblick zum Tag der Begegnung 2019: Natalie Weidner (von links) und Viola Bischoff standen am Stand am des Café Grundgesetz, Magdalena Wietzorrek bot Kuchen an.

Der Arbeitskreis Migration mit der Diakonie Wolfenbüttel, der Caritas Wolfenbüttel, der AWO Wolfenbüttel mit dem SALAWO - Bürgertreff, Stadt und Landkreis, dem Willkommenscafé im Roncalli-Haus und Amnesty International wird auch 2021 aufgrund der noch nicht stabilen Pandemielage auf die Durchführung der Veranstaltung „Tag der Begegnung“ verzichten, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit.

Als Ersatz für die Veranstaltung sei geplant, am „Tag des Flüchtlings“, der in diesem Jahr am 1. Oktober stattfinden wird, eine Aktion zum Thema „Flüchtlinge brauchen ihre Familien – jetzt!“ im Rahmen der Interkulturellen Woche durchführen. Die Aktion soll gemeinsam mit Geflüchteten geplant und voraussichtlich an mehreren Orten in der Fußgängerzone präsentiert werden. In welchen Umfang einzelne Präsentationen, sowohl der Geflüchteten als auch der Arbeitskreismitglieder möglich seien, werde vom Rückgang der Inzidenzen und der Beteiligung der Geflüchteten abhängig sein. Auf jeden Fall solle aber, unabhängig vom weiteren Pandemiegeschehen, die gesundheitliche Sicherheit von Aktionsteilnehmern und Besuchern immer im Vordergrund stehen.

Tag der Begegnung soll 2022 wieder normal stattfinden

Nähere Informationen zur Aktion würden voraussichtlich ab August auf den Internetseiten von Stadt und Landkreis veröffentlicht. Geplant sei außerdem ein Postkartenflyer zur Aktion. Für 2022 hoffen die Partner des Arbeitskreises Migration darauf, so die Stadt, den Tag der Begegnung wieder in gewohnter Form durchführen zu können.

Fragen zur Aktion beantwortet das Team des Willkommenscafés im Roncalli-Haus unter E-Mail an viola.bischoff@wolfenbuettel.de, welches gemeinsam mit einem Geflüchteten aus Eritrea die Organisation der Aktion übernimmt.

