Kreis Wolfenbüttel: Diebe stehlen grauen Toyota in Hötzum

Diebe entwendeten laut Polizei zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, einen auf einem Privatgrundstück in Hötzum, Südstraße, abgestellten Toyota Land Cruiser in grau. Der Wert des Autos betrage rund 18000 Euro. Hinweise: (05331) 933-0.

Wolfenbüttel: Diebe stehlen Wertgegenstände aus unverschlossenem Auto

In Wolfenbüttel haben derweil Unbekannte am Dienstag gegen 11.50 Uhr aus einem unverschlossenem Auto eine hierin abgelegte Tasche mit Geldbörse, einer Armbanduhr sowie diversen persönlichen Papieren entwendet. Der 83-jährige Eigentümer hatte laut Polizei das Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße Am Wasserwerk in Wolfenbüttel abgestellt und hatte das Fahrzeug eine sehr kurze Zeit unbeaufsichtigt und unverschlossen verlassen. Das auffällige Auto, roter VW Polo mit schwarzem Dach, war in unmittelbarer Nähe zum dortigen Getränkemarkteingang abgestellt. Hinweise an die Polizei unter (05331) 933-0.