Thema auf der Ratssitzung: Dieser in einem sehr schlechten Zustand befindliche Radweg von der Schäferbrücke in Groß Stöckheim bis zum Forstweg in Wolfenbüttel soll als Fahrradweg ausgebaut werden, da er später auch als Zubringer für den Radschnellweg von Wolfenbüttel nach Braunschweig vorgesehen ist.