Wolfenbüttel: Alkohol- und Drogeneinfluss? Fahrer baut Unfall

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen beim Durchfahren einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 620, zwischen Wolfenbüttel und Neindorf, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme sei laut Polizei eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer festgestellt worden.

Der Alkoholtest habe 1,5 Promille ergeben. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein sicher. Weiterhin hätten sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergeben, hierzu seien Ermittlungen eingeleitet worden. Am Auto sei Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden, es habe abgeschleppt werden müssen.

18-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss?

Die Polizei meldet noch einen weiteren Fall mit möglichem Betäubungsmitteleinfluss: Bei einer Verkehrskontrolle kontrollierte die Polizei am Sonntagnachmittag einen 18-jährigen Autofahrer aus Braunschweig, der mit seinem Auto auf dem Schulwall in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers hätten sich laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung ergeben, was sich auch bei einem Schnelltest bestätigt habe. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

