Der Eignungs-Check Solar wird in Salzgitter fortgesetzt

Wie können Hauseigentümer Solarenergie als Strom oder Wärme im Haus nutzen? Eine „hilfreiche Antwort“, so die Stadt Salzgitter, liefert der Eignungs-Check Solar, der zum vierten Mal in Salzgitter angeboten wird. Nach den erfolgreichen Vorjahren haben Bürgerinnen und Bürger bis zum 16. Juli Gelegenheit, für 30 Euro das eigene Haus von einer Energieexpertin analysieren zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung, in der die Verwaltung den Check vorstellt.

Analyse zur Solarenergie

Solarenergie biete viele Chancen. Darüber informiere bis zum 16. Juli der Eignungs-Check Solar. Dieser beinhalte eine Analyse des Hauses, das für Solarenergie genutzt werden soll. Das Haus und seine Technik gäben Auskunft über die Integrierbarkeit von Solarstrom und Solarwärme. Der übliche Energieverbrauch der Bewohnerinnen und Bewohner zeige an, wie hoch der Anteil der umwelt- und klimafreundlichen, leisen und unabhängigen Solarenergie werden könne.

Haus wird genau geprüft

Für den Eignungs-Check Solar kommt eine Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Niedersachsen nach Hause und analysiert den Energieverbrauch und die Beschaffenheit des Daches (Größe, Ausrichtung, Neigung und Aufbauten), beschreibt die Stadt. Die Expertin gibt demnach darüber hinaus Tipps, was bei einer Umrüstung des Daches zu beachten ist. Darüber hinaus informiert sie über die Möglichkeiten, Fördergelder zu beantragen.

Check als Entscheidungsgrundlage

Der Solarcheck sei dann Grundlage für weitere Entscheidungen der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer. Die rund einstündige Beratung erfolge nach Anmeldung beim Klimaschutzmanager der Stadt Salzgitter, Jan Holzenbecher, (05341) 8394141, E-Mail-Adresse jan.holzenbecher@stadt.salzgitter.de. Das Besondere: Der Eigenanteil betrage 30 Euro – der Wert der Beratung 285.

Terminvereinbarung und Details

Bei der Anmeldung erfahren die Hauseigentümer dann die Details rund um den Termin mit der Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale, die sich dann bei dem Vor-Ort-Termin auch ausweisen kann, erläutert die Verwaltung. Wer bereits vorab prüfen möchte, ob sich das eigene Dach für solare Nutzung eignet, kann einen ersten Check online machen – unter der Adresse http://www.solare-stadt.de/zgb/Start.

Teil des Klimaschutzkonzepts

Dieser erste Check ersetze aber nicht die Beratung. Die Eignungs-Checks Solar erfolgten im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Stadt Salzgitter und seien ein Gemeinschaftsprojekt der Verbraucherzentrale Niedersachsen, der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, der Regionalen Energieagentur e.V. Braunschweig und der Stadt Salzgitter. Die Beratungen seien Bestandteil der Energieberatung der Verbraucherzentrale und würden gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

