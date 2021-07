DLRG Wolfenbüttel: Lange Wartezeiten für Schwimmkurse

Die DLRG in Wolfenbüttel hat ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen.

Nach 469 Tagen Trainings-Abstinenz wegen der Corona-Pandemie ist die DLRG Wolfenbüttel in das Stadtbad Okeraue zurückgekehrt. Im Fümmelsee findet ebenfalls das Rettungsschwimmtraining wieder statt. Das Lehrschwimmbecken am Landeshuter Platz, bis vor Corona die Heimat des Anfängerschwimmkurses, steht seit Mitte März 2020 nicht mehr als Ausbildungsstätte zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Ob und wann das Lehrschwimmbecken wiedereröffnen wird, sei noch nicht bekannt.

Rettungsschwimmer haben im Fümmelsee trainiert

Dank der vom WSV von 1921 zur Verfügung gestellten Kapazitäten, konnten die Rettungsschwimmer im Sommer 2020 im Fümmelsee trainieren, heißt es. Zwischen Mitte September und Ende Oktober hätten sich der Anfängerschwimmkurs und der Freischwimmerkurs fünfmal im Stadtbad getroffen. Für die 425 Vereinsmitglieder (Stand Mai 2021) bedeute dies ein stetiges Auf und Ab. Aufgrund der widrigen Umstände seien 2020 lediglich 12 Jugendschwimmabzeichen (ein Freischwimmer, elf Silberabzeichen) und 40 Rettungsschwimmscheine (davon 22 Wiederholungen), insgesamt 52 Abzeichen, durch die Ausbilder abgenommen worden.

Durch die coronabedingte Schließung der Schwimmbäder zeichne sich im Vergleich zu 2018 (102 Abnahmen) ein signifikanter Rückgang ab, der im großen Missverhältnis zum Bedarf der Schwimmausbildung stehe. 2019 seien wegen einer Umstellung des Trainingssystems auch weniger Schwimmabzeichen als 2018 abgenommen worden.

Abnahme der Schwimmabzeichen soll wieder steigen

Cederik Audritz, Technischer Leiter Ausbildung/Rettungsschwimmen, sei aber zuversichtlich, dass die Abnahme der (Rettungs-)Schwimmabzeichen der DLRG Wolfenbüttel in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder steigen werde. Wichtig sei, dass die Eltern ihre Kinder zusätzlich zu den Schwimmkursen förderten.

Am Fümmelsee trainierten die Rettungsschwimmer derzeit wöchentlich dienstags in einer Trainingsgruppe. Mittwochs finde das Schwimmtraining für die Anfängerschwimmer, Jugendschwimmer und Juniorretter im Stadtbad statt. Eine Vielzahl junger ehrenamtlicher Helfer organisiere den Trainingsbetrieb. Dennoch würden stets neue Trainer gesucht.

Mehr als 80 Kinder waren beim ersten Training im Stadtbad dabei

Beim ersten Training nach der Corona-Pause von mehr als einem Jahr seien 84 Kinder und Jugendliche im Stadtbad geschwommen. 15 Trainer seien dabei gewesen. Sobald die Rettungsschwimmgruppen ihr Training im Stadtbad wieder aufnehmen könnten, steige die Teilnehmerzahl voraussichtlich noch einmal um 50 bis 60 Personen. Darüber hinaus gebe es für jede Schwimmgruppe eine Warteliste. Für den Anfängerschwimmkurs (Seepferdchen) sei die Warteliste geschlossen. Rund 120 Kinder seien vorgemerkt. Das Defizit in der Schwimmausbildung habe sich jedenfalls verschärft, so die DLRG abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de