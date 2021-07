Summertime-Festival in Wolfenbüttel: Es gibt noch Tickets

Ein Foto vom Summertime Festival 2019 am 15. Juni im Seeliger Park.

Musikfest in der Lessingstadt

Am kommenden Freitag und Samstag kehrt das Summertime-Festival zurück nach Wolfenbüttel. Im vergangenen Jahr musste es wegen Corona ausfallen – alternativ hat das CARantäne-Festival stattgefunden. In diesem Jahr treten wieder 16 Bands im Seeliger Park auf. Es gibt noch Tickets.

Für zehn Euro gibt es die Eintrittskarten im Vorverkauf und gegebenenfalls Resttickets an der Tageskasse, teilt die Stadt Wolfenbüttels mit. Voraussetzung für den Einlass ist ein negativer Coronatest, der Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder eine Genesen-Bescheinigung. Außerdem sollten die Corona-Warn-App und Luca-App auf dem Smartphone installiert sein, um im Fall der Fälle eine gezielte Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.

Tickets für das Summertime-Festival

Um ausreichend Abstand zu gewährleisten, sitzen oder tanzen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit bis zu fünf Personen auf eigenen Picknickdecken vor der Bühne.

Das Festival wurde auf fünf einzelne Veranstaltungen – zwei am Freitag, drei am Samstag – mit jeweils drei bis vier Bands unterteilt. Ein Ticket gilt für einen Slot – man könne auch für mehrere Slots Tickets kaufen. Los geht es am Freitag um 15 und 20 Uhr. Samstag starten die Veranstaltungen um 13 Uhr, 17 Uhr und 20.30 Uhr.

Tickets gibt es auf www.summertimefestival.ticket.io. Die Bezahlung von Restkarten an der Tageskasse ist nur mit EC-Karte möglich.

