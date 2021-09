Wahl-Sonntag im Kreis Wolfenbüttel: Alle Fakten im Überblick

Wolfenbüttel. Was wird am 26. September im Landkreis gewählt? Hier finden Sie Kandidaten, Themen und Fakten zu den Stichwahlen und der Bundestagswahl im Überblick.

Sogar am Wahlsonntag könnten im Notfall bis 15 Uhr noch Briefwahlunterlagen aus dem Wolfenbütteler Rathaus geholt werden, wenn sie am gleichen Tag bis 18 Uhr wieder im Rathaus abgegeben werden.

Auf die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler kommt der zweite Super-Wahlsonntag zu. Parallel zur Bundestagswahl finden am 26. September in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel insgesamt drei Stichwahlen statt. Überall dort, wo im ersten Wahlgang kein Bürgermeister- und Landratskandidat die absolute Mehrheit erreicht hat. In Wolfenbüttel ist es die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Auch die Landratswahl ist eine Stichwahl. Schließlich müssen auch in der Samtgemeinde Baddeckenstedt die beiden Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in eine Stichwahl.

Bürgermeister-Stichwahl in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel treten Dennis Berger (SPD) und Ivica Lukanic (parteilos) im Rennen um das Bürgermeisteramt gegeneinander an. Der inzwischen parteilose Thomas Pink tritt nach zwei Wahlperioden nicht mehr an.

Landrats-Stichwahl

Für das Amt des Landrates beziehungsweise der Landrätin kandidieren Amtsinhaberin Christiana Steinbrügge (SPD) und Uwe Schäfer (CDU).

Welche Themen muss der Kreis Wolfenbüttel dringend anpacken?

In der Samtgemeinde Baddeckenstedt gehen Frederik Brandt (CDU) und Dirk Fornahl (SPD) in die Stichwahl.

Bundestagswahl im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel (49):

Acht Männer und drei Frauen gehen bei der Bundestagswahl am Sonntag, ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 49 Salzgitter-Wolfenbüttel. Am 26. September werden die Deutschen zu den Wahlurnen gebeten, um einen neuen Bundestag zu wählen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten wollen sich im Wahlkreis 49 das Direktmandat sichern: Holger Bormann (CDU), Dunja Kreiser (SPD), Max Weitemeier (FDP),Claudia bei der Wieden (Grüne), Victor Perli (Linke), Thomas Günther (AfD), Günter Karl-Heinz Gehmert (Freie Wähler), Volker Eyssen (Die Basis), Jens Golland (Piraten), Christiane Jagau (Andere Perspektiven, Einzelbewerberin) und Paul Deutsch (Internationalistisches Bündnis, Einzelbewerber).

Kommunalwahlen am 12. September

Am 12. September wurden im Landkreis Wolfenbüttel bereits Kommunalparlamente und Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamte gewählt. Gewählt wurden zudem der Rat der Stadt Wolfenbüttel und alle Ortsräte. Auch der Kreistag ist am 12. September neu gewählt worden. Hinzu kamen auch die Wahlen der Bürgermeister in den beiden Gemeinden Cremlingen und Schladen-Werla sowie in den Samtgemeinden Oderwald. Hier mussten zudem die Ortsräte und die Räte in den Mitgliedsgemeinden gewählt werden.

Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) räumt nach zwei Amtsperioden Ende 2021 seinen Schreibtisch im Rathaus. Für eine weitere Amtszeit steht er nicht zur Verfügung. Ihren Hut in den Ring werfen folgende Kandidaten: Sechs Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen ums Rathaus.

Ivica Lukanic (parteilos), unterstützt vom Bündnis unabhängiger Wähler):

Kandidaten für die Landratswahl

Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge (SPD) will erneut kandidieren:

Es wollen weiterhin antreten:

Bürgermeisterkandidaten in den Einheits- und Samtgemeinden im Kreis Wolfenbüttel

Marc Lohmann (parteilos, Samtgemeinde Oderwald) - kein Gegenkandidat bislang:

Frederik Brandt (parteilos, Samtgemeinde Baddeckenstedt)

Dirk Fornahl (SPD, Samtgemeinde Baddeckenstedt)

Dirk Swen Wiezer (parteilos, Samtgemeinde Baddeckenstedt)

Weitere Berichte rund um die Wahl in Wolfenbüttel:

