Cremlingen. In Cremlingen ist eine 69-jährige Frau Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Polizei gibt Tipps, wie solche Taten verhindert werden können.

In Cremlingen ist eine 69-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Polizei gibt Tipps, wie solche Taten verhindert werden. (Symbolfoto)

Kriminalität Dieb stiehlt Geldbörse in Cremlinger Supermarkt aus Rucksack

Ein Unbekannter hat einer 69-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in Cremlingen die Geldbörse gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau habe ihr Portemonnaie in einem Rucksack im Einkaufswagen liegen gehabt. Mit der Börse seien neben Bargeld auch verschiedene Papiere entwendet worden.

Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen und gibt Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen: Geld, Kreditkarten und Papiere sollten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper getragen werden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen vor dem Körper getragen, oder unter den Arm geklemmt werden. Mehr Sicherheit könne laut Polizei ein Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, ein Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse bieten.

Wichtig sei es, Geldbörsen beim Einkauf nicht oben auf den Einkaufskorb oder Einkaufswagen zu legen, sondern diese möglichst körpernah bei sich zu tragen.

Auch im Restaurant sollte die Handtasche nicht unbeaufsichtigt über einer Stuhllehne hängen gelassen werden. Im Kaufhaus rät die Polizei ebenfalls dazu, Handtaschen bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung nicht unbeaufsichtigt abzustellen, sondern immer im Blick zu haben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de