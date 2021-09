Wolfenbüttels Rat berät über Corona-Schutzmaßnahmen

Michael Birke, der Vorsitzende des MTV Salzdahlum, steht am Rande des B-Platzes, der 2022 in einen Kunstrasenplatz verwandelt werden soll.

Es ist die 23. und wenn nichts ungewöhnliches mehr passiert auch die letzte Sitzung des Wolfenbütteler Rates in der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode. Die Tagesordnung dieser öffentlichen Sitzung, die am Mittwoch, 16.30 Uhr, in der Lindenhalle beginnt, ist eher unspektakulär. Es dürften keine großen Diskussionen entstehen bei der Behandlung der 17 Tagesordnungspunkte. Die Ratsmitglieder, von denen 26 dem neuen Rat nicht mehr angehören werden, und die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter werden nach der Sitzung im Foyer der Lindenhalle noch zu einem Imbiss zusammenkommen, bei dem sie dann die jetzt endende Wahlperiode noch einmal Revue passieren lassen können. Ehe es zu diesem Treffen kommt, wird Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) im Rat noch seine Abschiedsrede halten.

Auch wenn die meisten Tagesordnungspunkte eher unspektakulär sind, so fällt der Rat der Stadt auf seiner letzten Sitzung dennoch noch einige bedeutende Beschlüsse. So werden Corona-Schutzmaßnahmen für die Schulen und die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt beschlossen. Jeweils 90.000 Euro will die Stadt in den nächsten Wochen unter anderem in Luftreinigungsanlagen und CO 2 -Ampeln investieren (wir berichteten bereits).

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr biologische Vielfalt auf den Grünflächen der Stadt

Einig waren sich die Ratsfraktionen schon während der jüngsten Umweltausschusssitzung, dass die Stadt ein naturnahes städtische Grünflächenmanagement einführen soll. Nun muss der Rat diesem von den Grünen eingebrachten Antrag noch zustimmen. Mit dem Grünflächenmanagement soll für mehr biologische Vielfalt auf den Grünflächen der Stadt gesorgt werden.

Auch für die örtlichen Sportvereine hat die letzte Ratssitzung eine gewisse Bedeutung. Zum einen beschließt der Rat die Neufassung der Verträge zwischen der Stadt und den Sportvereinen über die Nutzung der städtischen Sportanlagen. Außerdem wird der Rat den Bau weiterer Kunstrasenplätze in Salzdahlum, auf dem ESV-Gelände und in Adersheim beschließen. Ganz konkret geht es dabei auch um den Maßnahmenbeschluss für das Jahr 2022 für das Kunstrasenspielfeld und die Sanierung der Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz Salzdahlum für insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Welche Aufgaben der neue wissenschaftliche Beirat für das Museum haben soll

Im Kulturbereich geht es um die Geschäftsordnung für den neuen Wissenschaftlichen Beirat, der künftig das Wolfenbütteler Museumsteam beraten soll. In der Präambel der Geschäftsordnung heißt es dazu: „Der mit Ratsbeschluss vom 24. März 2021 eingerichtete Wissenschaftliche Beirat für das Museum Wolfenbüttel sichert die wissenschaftliche Beratung des Museumsteams, bringt Innovationsvorschläge ein, dientd er inhaltlichen Qualitätssicherung und berät zu stadtgeschichtlichen Fragen.“

Lesen Sie auch:

Stadt Wolfenbüttel investiert in Lüftung von Schulräumen

Wolfenbüttel verbessert die Luftqualität in ihren 14 Kitas

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de