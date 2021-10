Gymnasium im Schloss erhält Auszeichnung „Digitale Schule“

Das Gymnasium im Schloss in Wolfenbüttel hat als eine von 13 Schulen in Niedersachsen die Auszeichnung als „Digitale Schule“ verliehen bekommen. Das teilt das Gymnasium mit. 19 Schulen aus Niedersachsen wurden in einer Onlineveranstaltung vom Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden 13 Schulen, davon sechs erstmalig, als „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.

Kultusminister Tonne sagte im Rahmen der Ehrung laut Mitteilung: „Ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse ist es schwer, den Klimawandel zu verstehen und ihm zu begegnen. Ohne Technik und IT-Wissen ist es schwer, ressourcenschonende Lösungen zu entwickeln. Wir wissen lange, dass Mathematik weit mehr ist als eine Anhäufung von Zahlen, sondern als Algorithmen in viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens greift. Das Land Niedersachsen ist sich dieser bildungspolitischen Herausforderung bewusst. Den hier ausgezeichneten Schulen gelingt es besonders gut, mit ihren Konzepten junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern.”

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Vorsitzende der nationalen Initiative „MINT Zukunft schaffen!“, Thomas Sattelberger sagte bei der Ehrung: „Digitale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sind zentrale Voraussetzung nicht nur für ihren Lernerfolg, sondern auch für späteren beruflichen Erfolg. Stimmen im Unterricht die digital-pädagogischen Konzepte im Zusammenspiel mit guter Medienausstattung und digitaler Infrastruktur, dann führt das individuelle und Team-Lernen zu Talententfaltung, persönlichem Erfolg und guten Berufschancen.“ In den „MINT-freundlichen Schulen“ wie auch den „Digitalen Schulen“, die ausgezeichnet wurden, seien „hervorragende Konzepte gelebte Realität“, wird Satterlberger weiter zitiert.

Das Jahr 2021 habe nochmals verdeutlicht, was für eine wichtige Rolle Digitalität in unserem Bildungssystem spiele. In der Pandemie könne erlebt werden, dass Schulen sich stärker für die Chancen der digitalen Bildung öffnen. Sie wollten sich entwickeln und die eigene digitale Transformation vorantreiben. Um Schulen zu motivieren, ihr digitales Profil weiter zu schärfen und informatische Inhalte verstärkt in den Unterricht zu bringen, hat die Nationale Initiative »MINT Zukunft schaffen« die Auszeichnung „Digitale Schule“ ins Leben gerufen.

Mit dem Signet solle das Engagement der Schulleitungen und Lehrkräfte gewürdigt und bestärkt werden, die sich für eine zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt stark machen. Diese Schulen haben anhand eines Kriterienkataloges eine Standortbestimmung sowie eine Selbsteinschätzung zum Thema „Digitalisierung“ vorgenommen und Anregungen erhalten. Bei Vorliegen einer entsprechenden Profilbildung könne von einer digitalen Schule gesprochen werden, heißt es weiter. Hierzu müsse ein Katalog aus fünf Kriterien erfüllt werden, die von der Qualifizierung der Lehrkräfte über Pädagogik und Lernkulturen bis zu Technik und Ausstattung reichen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de