Werlaburgdorf ist WM-Gastgeberort

„Riesenschnauzer sind für mich die idealen Hunde“, schwärmt Michael Heimbs, Präsident der Internationalen Schnauzer Pinscher Union (ISPU), die vom 28. Oktober an Ausrichter der viertägigen Weltmeisterschaft in Werlaburgdorf ist. „Sie sind groß, verspielt, familienfreundlich und sie wollen arbeiten“, erklärt er weiter. Insgesamt 94 Hunde kommen mit ihren Teams Ende Oktober nach Werlaburgdorf, um sich im Fährtensuchen, Gehorsamsübungen und im Schutzdienstwettkampf miteinander zu messen. Die Teilnehmer kommen aus zahlreichen Nationen. Auch aus den USA sind Hundesportler dabei.

Knapp 100 Hunde treten in Werlaburgdorf zur Weltmeisterschaft an

Sportlich ist das, was Mensch und Tier nach der veterinärmedizinischen Prüfung der Vierbeiner leisten müssen, allemal. „Wer Fährten legt und einen Hundesportler auf seinem Weg begleitet, legt am Tag gut und gerne 30 Kilometer zurück“, so Heimbs. Für jeden teilnehmenden Hund gebe es eine eigene Fährte. An festgelegten Punkten sind Spuren gelegt, die der Hund finden und anzeigen muss. Diese Disziplin tragen die Sportler als Einzelwettkampf zwischen Wolfenbüttel und Ohrum aus. Gehorsam und Schutzdienst dann in Werlaburgdorf.

„Bei den Gehorsamsübungen müssen die Tiere bei Fuß gehen, apportieren oder liegenbleiben und dürfen sich auch vom Umfeld dabei nicht stören lassen“, beschreibt er den Wettkampf. Die Schutzdienstprüfung komme aus dem Polizeidienst, nur in der zivilen Variante. „Der Hund muss mit seinem Hundeführer gekennzeichnete Verstecke anlaufen und dabei eine Person finden und stellen“, erklärt Heimbs. Das bedeute, dass er die Person verbellen und an der Flucht hindern solle. „Befehle wie Pack oder Fass gibt es dabei nicht“, so Heimbs. Für die Hunde sei das ein Beutespiel. Die Beute sei dabei der Schutzarm, den der Helfer trägt. Hund und Helfer müssen dabei genau wissen, was sie tun, immerhin bring ein Riesenschnauzer bis zu 40 Kilo auf die Waage. Ruhezonen für die Tiere sind eingerichtet, vor dem ersten Wettkampftag würden alle Tiere veterinärmedizinisch begutachtet. 100 Punkte gibt es in jeder Disziplin zu gewinnen.

Viele Sponsoren und ehrenamtliche Helfer sind bei der WM dabei

Für das Dorf und die Gemeinde ist die Weltmeisterschaft, die nach sechs Jahren erstmals wieder in Deutschland stattfindet, eine große Nummer. Binnen zwei Wochen war der Veranstaltungsort gefunden, abgesprochen mit Verwaltung und Gremien, erklärt Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla. Viele Sponsoren helfen. Werlaburgdorfs Bürgermeister Tobias Schliephake freue sich besonders auf die WM, sei er doch selbst Hundeführer im jagdlichen Bereich. Viele ehrenamtliche Helfer aus dem Dorf seien dabei.

Die WM dauert vom 28. bis 31. Oktober. Eröffnung ist am Donnerstag um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro als Dauerkarte und 2,50 Euro als Tageskarte.

