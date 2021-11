Betrüger fordern von Wolfenbüttelern Geld per Brief

Wolfenbüttel. Angebliche Inkassounternehmen fordern vermehrt Zahlungen per Brief. Davor warnt die Polizei Wolfenbüttel.

Die Polizei Wolfenbüttel warnt vor betrügerischen Geldforderungen von angeblichen Inkassounternehmen. Jüngst häuften sich demnach Meldungen bei der Polizei Wolfenbüttel, dass vermehrt Briefe eines angeblichen Inkassounternehmens versandt worden sind. In diesen würden die Angeschriebenen aufgefordert, Zahlungen zu leisten, da sie angeblich an einem Online-Gewinnspiel oder an einer Online-Lotterie teilgenommen hätten, was jedoch nicht den Tatsachen entspreche. „Hierbei handelt es sich zumeist um eine Betrugsmasche, vor der auch die Verbraucherzentralen warnen“, so die Polizei.

Einbruch in Baucontainer scheitert

Gescheitert ist ein Einbruch in einen Baucontainer einer Baustelle an der Landesstraße 630 zwischen Ahlum und Salzdahlum. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Den Schaden gibt sie mit rund 200 Euro an. Hinweise werden erbeten unter: (05331) 9330.

Unfallverursacher flüchtet

Vermutlich im Vorbeifahren hat ein unbekanntes Fahrzeug am Samstag zwischen 16.30 und 17.10 Uhr einen PKW Skoda gestreift, der laut Polizei auf der Sophienstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den am Skoda Octavia entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise unter (05331) 9330.

