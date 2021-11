Falsches Spiel beim Klassentreffen: Komödie in Halchter

Halchter. Ist ein Verbrecher unter den Teilnehmern eines Klassentreffens? Das ist Thema einer Komödie, die die Leiferder Bühne in Halchter zeigt.

Bereits im vergangenen Jahr spielte die Leiferder Bühne im DGH Halchter, Alter Holzweg 5. Nun ist sie mit ihrer neuen Komödie „Kla wie Klassentreffen“ am Start. Neben weiteren Aufführungen im Braunschweiger Raum, wird am Sonntag, 14. November, in Halchter gespielt.

Ehemalige der 10c treffen sich

Zum Inhalt: Stell dir vor, es ist Klassentreffen und keiner will hin – oder doch? Einige der ehemaligen Mitschüler der 10c haben sich überhaupt nicht verändert, andere sind wie ausgewechselt. Die beiden von Grund auf verschiedenen Cousinen Britta und Klara kommen jedenfalls ganz schön ins Schwitzen. Aber sie sind nicht die einzigen, die ein falsches Spiel spielen.

Einer wittert das große Geschäft

Während sich Bernd noch über alte Anekdoten aus der Schulzeit ärgert, wittert Jens schon das große Geschäft. Fraglich ist allerdings, warum dieses Treffen ausgerechnet in Renis Pension, einer ziemlich heruntergekommenen Kaschemme in Leiferde, stattfindet. Vielleicht soll damit von einem Verbrechen abgelenkt werden. Vielleicht ist der Täter aber auch unter den Gästen!?

Die Aufführung beginnt um 16 Uhr, es schließt sich ab 18 Uhr ein Schnitzel-Essen an. Ein Besuch ist nur mit Voranmeldung als Kombination „Theater & Dinner“ unter Einhaltung der 2G-Regel möglich. Anmeldung: www.leiferderbuehne.de, (0178) 9385697, oder im DGH Halchter, (05331) 9923232. Gezahlt wird an der Tageskasse: 26,50 Euro.

