Jenny und Heinrich Böhm aus Sickte sind 65 Jahre verheiratet

Vor inzwischen mehr als 65 Jahren fiel der jungen Jenny aus Sickte ein schmucker Bursche auf, der besonders gut tauchen konnte. Man traf sich öfters – und es wurde schließlich am 10. November 1956 geheiratet. Somit können wir Jenny und Heinrich Böhm aus Sickte an diesem Mittwoch zur eisernen Hochzeit gratulieren, berichtet angesichts der Corona-Lage im Kreisgebiet Tochter Ilona Böhm über ihre Eltern.

Der Bräutigam, in Volpersdorf, Kreis Glatz, in Schlesien geboren, kam mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Sickte. Er erlernte den Beruf des Elektrikers und arbeitete später als Betriebselektriker bei der Firma Kunath in Braunschweig. Bis zur Rente war er dann im Kalksandsteinwerk in Abbesbüttel beschäftigt.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der kathlischen Kirche Veltheim

Die Braut, in Sickte geboren und aufgewachsen, gab ihrem Heinrich das Ja-Wort vor dem Standesbeamten (Heinz Alltag) in Sickte. Pfarrer Paul Geißler spende in der katholischen Kirche in Veltheim dem Paar den kirchlichen Segen, so Ilona Böhm weiter. Die Braut erinnert sich noch heute sehr gut an den gemeinsamen Hochzeitstag, an dem morgens um 7.30 Uhr bei Regen im Standesamt geheiratet wurde – und um 10 Uhr nach der kirchlichen Trauung schien die Sonne.

Noch immer arbeiten die beiden gern in ihrem Garten. Dort soll die Feier später mit ihren drei Kindern, Partnern, Enkelkind und vielen Gästen nachgeholt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de