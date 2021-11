Ökumenische Suppenküche Wolfenbüttel besteht 25 Jahre

Wolfenbüttel. Mit Herz gemacht, mit Herz das Ehrenamt gelebt – das beschreibt Marianne Effes Tun in der Ökumenischen Suppenküche. Zum 25-jährigen Bestehen gibt die frühere Pfarrsekretärin in St. Petrus die Leitung ab – aus Altersgründen, aber nicht, ohne an die Geschichte des ökumenischen Projekts zu erinnern, dessen Trägerschaft beim Vorstand der evangelisch-lutherischen Propstei Wolfenbüttel und dem Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus liegt.

Blick zurück in die Entwicklung

1995: Im kalten Winter klingelten viele Durchreisende und Hungrige an der Pfarrhaustür von St. Pe-trus. Die Mitarbeiter der Gemeinde unter der Leitung von Christel Vogel stellten sich ganz schnell auf Besucher ein, boten warmes Essen sowie etwas Geld für das Nötigste an, berichtet Marianne Effe.

1996 der Schritt zur Suppenküche: Zum Treffen im Spätherbst waren Vertreter aller christlichen Kirchengemeinden eingeladen, etwa 70 Ehrenamtliche meldeten sich sofort und waren bereit, im wöchentlichen Wechsel die Arbeit der Suppenküche zu übernehmen.

25 Jahre später besteht das Leitungsteam aus 6 Frauen und 2 Männern. Der Mittagstisch beginnt am 1. November und endet Ende März. Die Gästezahl bewegt sich zwischen 45 bis 55 täglich, so Marianne Effe. Die Gäste seien Menschen mit geringem Lebensunterhalt, sozial Ausgegrenzte, Frührentner mit Grundsicherung, Hartz-IV-Empfänger oder einsame Menschen. Es gehe um Armut in einer immer komplexer werdenden Welt. Da helfe ein Ort, an dem eine warme Mahlzeit eingenommen werden könne, ohne dass dafür eine Rechtfertigung erwartet werde. Marianne Effe: „In diesem Sinne ist die Suppenküche ein Schutzraum, in dem alle Respekt und Unterstützung erfahren. Dabei sind die Gespräche ebenso wichtig wie das Essen.“

Das Essen kostet einen Euro

Einmal „satt“ werden plus Kaffee und Kuchen koste 1 Euro, wer gerade kein Geld habe, zahle später. Mit diesem Geld könne ein Teil der Kosten gedeckt werden. „Aber es geht hier auch um die Würde unserer Gäste. Das Essen ist kein Almosen, wenn es etwas kostet.“

Seit 2002 wird zudem jeweils von Anfang März bis Ende Oktober ein Frühstück gereicht – mittwochs von Frauen aus der St.-Petrus-Gemeinde. Für all das Tun hatte die Suppenküche 2005 den Gemeinsampreis unserer Zeitung bekommen.

Dank an alle Unterstützer

Marianne Effe dankt nicht nur allen Ehrenamtlichen, sie hebt vielfältige Unterstützung durch Wolfenbütteler Unternehmen hervor – durch Lebensmittelspenden, aber auch Küchenausstattung und andere Sachspenden. Sie dankt auch der Stadt Wolfenbüttel für die Unterstützung, ebenso Einzelpersonen und Vereinen, „sie alle haben es erst ermöglicht, für die Bedürftigen in unserer Stadt 25 Jahre zu kochen“. Die Suppenküche finanziert sich grundsätzlich und ausschließlich aus Geld und Sachspenden und wird im Ehrenamt ausgeführt, so Marianne Effe. Die Kirchengemeinde St. Petrus stellt von Anbeginn die erforderlichen Räume im Roncallihaus kostenfrei zur Verfügung. Dafür danken wir dem Kirchenvorstand ganz, ganz herzlich!“

Da das Jubiläum coronabedingt nicht gefeiert werden kann, findet an diesem Freitag für Unterstützer und Sponsoren in St. Trinitatis ein Festgottesdienst statt. Marianne Effe: „Durch mein Ehrenamt in der Suppenküche habe ich viele wunderbare Menschen kennengelernt, sie alle haben mein Leben in vielfältiger Weise bereichert. Nun möchte ich herausfinden, wie es sich anfühlt Rentnerin zu sein.“

