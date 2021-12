Wolfenbüttel. Nachdem auch der erste Fall bei einem Reiserückkehrer bestätigt wurde, steht die Diagnose nun auch für eine Frau. Beide waren in Südafrika gewesen.

Im Landkreis Zweiter Omikron-Verdacht in Wolfenbüttel bestätigt

Der zweite Omikron-Verdachtsfall im Landkreis Wolfenbüttel wurde am Montagnachmittag, 6. Dezember, durch das Niedersächsische Landesamt für Gesundheit (NLGA) bestätigt. Das berichtet Landkreis-Pressesprecher Andree Wilhelm.

NLGA hat die Analyse gemacht

Wilhelm weiter: Nach einem positiven Antigen-Schnelltest bei einer Reiserückkehrerin aus Südafrika wurde durch das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel eine Probe genommen. Diese wurde durch das NLGA analysiert. Die Sequenzierung der Probe bestätigte den Verdachtsfall. Alle notwendigen Maßnahmen sind durch das Gesundheitsamt des Landkreises eingeleitet worden.

Am Freitag erster Befund

In Niedersachsen war der erste Fall der neuen Omikron-Variante durch das (NLGA) am Freitag nachgewiesen worden. Am Montag vor einer Woche war der erste Verdachtsfall im Land bekannt geworden, ebenfalls aus dem Landkreis Wolfenbüttel.

Zunächst begründeter Verdacht

Das Gesundheitsministerium hatte berichtet, dass ebenfalls nach einem Aufenthalt in Südafrika der begründete Verdacht bestand, dass der Mann aus dem Landkreis mit dieser Variante infiziert sein könnte. Nach der Afrika-Reise traten demnach bei dem Mann zuvor Erkältungssymptome auf. Es folgten Tests und die Analyse.

Unbestätigt seit Mittwoch

Am Mittwoch war dann der Verdacht bei der Reiserückkehrerin aus dem Kreisgebiet bekannt geworden. Er war als zweiter Verdachtsfall im Land genannt und nun bestätigt worden. Man hatte mit einem Nachweis für Anfang dieser Woche gerechnet.

dpa/red

